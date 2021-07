Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur le départ de Strootman !

Publié le 16 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Président de Cagliari, Tommaso Giulini révèle que l'OM continue de payer 70% du salaire de Kevin Strootman.

Prêté six mois au Genoa, Kevin Strootman a de nouveau trouvé une porte de sortie cet été. L'international néerlandais a effectivement été prêté à Cagliari, cette fois-ci pour deux saisons. Interrogé sur cette transaction, Tommaso Giulini, président du club sarde, dévoile les détails de cette opération en révélant notamment que l'OM continuait de prendre en charge 70% du salaire de Kevin Strootman.

L'OM paye toujours 70% du salaire de Strootman