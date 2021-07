Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel échange XXL préparé par Joan Laporta ?

Publié le 17 juillet 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone chercherait à se débarrasser de Miralem Pjanic, Massimiliano Allegri ne serait pas contre un retour du Bosnien à la Juventus. En coulisses, un échange entre les deux clubs pourrait être à l'étude.

Joan Laporta s'active pour trouver une porte de sortie à ses indésirables. Arrivée en 2020 en provenance de la Juventus, Miralem Pjanic ne souhaiterait pas poursuivre son aventure au Barça dans ces conditions, comme révélé sur le10sport.com. Du côté de la Serie A, Massimiliano Allegri a fait son retour sur le banc de la Vieille Dame , ce qui pourrait avoir son importance dans le dossier Pjanic. Alors que les dirigeants barcelonnais travailleraient sur un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez, les Blaugrana pourraient envisager une nouvelle opération XXL, cette fois-ci avec la Juventus...

Vers un échange Pjanic - Ramsey ?