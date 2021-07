Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un énorme avertissement pour Haaland !

Publié le 17 juillet 2021 à 11h00 par A.D.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de près par plusieurs écuries européennes, dont le Real Madrid et Chelsea. Bien décidé à conserver son numéro 9 cet été, la direction du BVB serait totalement fermée à l'idée de négocier un échange de joueurs.

Arrivé au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland a déjà bien rentabilisé son transfert à 20M€. Auteur de prestations XXL depuis sa signature dans le club de la Ruhr, le buteur norvégien séduirait toujours les plus grosses écuries européennes, et notamment le Real Madrid et Chelsea. Toutefois, la direction du BVB compterait résister jusqu'au bout cet été, ne souhaitant en aucun cas laisser filer son numéro 9. Pour se faire, le Borussia Dortmund aurait décidé de ne faire aucun cadeau lors de cette fenêtre de transferts.

Pas d'échange de joueurs négociable pour Haaland ?