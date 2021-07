Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jérémie Boga prêt à débarquer à l’OM ? La réponse !

Publié le 17 juillet 2021 à 19h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, le nom de Jérémie Boga résonne du côté de l’OM. Une option qui plairait visiblement aux yeux du joueur de Sassuolo, natif de Marseille.

Alors que l’OM a déjà enregistré 8 recrues à l’occasion de ce mercato estival, Pablo Longoria travaille encore et toujours pour amener de nouveaux joueurs à Jorge Sampaoli. Qui seront alors les prochaines recrues phocéennes ? Actuellement, le président olympien travaille notamment pour faire revenir Pol Lirola. Et dans le secteur offensif, ce sont visiblement Jérémie Boga et Thiago Almada qui sont les dossiers les plus chauds. Selon les dernières informations de L’Equipe , l’OM aurait même formulé une offre importante pour le joueur de Sassuolo et celui de Vélez Sarsfield, sans que cela n’aboutisse à quelque chose de concret pour le moment.

Boga veut venir ?