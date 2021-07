Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a identifié ses prochaines priorités pour le recrutement !

Publié le 17 juillet 2021 à 14h10 par D.M.

Très actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria ne devrait pas en rester là. Le président de l'OM rechercherait un latéral droit et pourrait également enregistrer l'arrivée d'un attaquant dans les prochaines semaines.

Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Leonardo Balerdi, Luan Peres, William Saliba. Tous se sont engagés avec l’OM cet été. Un joli recrutement opéré par Pablo Longoria, nommé à la présidence du club marseillais en février dernier. Mais le mercato estival est encore long et ne fermera ses portes que le 31 août. D’ici là, Pablo Longoria pourrait réserver encore quelques surprises.

Un latéral droit et un attaquant attendus à l'OM