Mercato - PSG : Icardi, Kean... Cristiano Ronaldo pourrait tout chambouler !

Publié le 17 juillet 2021 à 13h15 par A.D.

Alors que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le PSG cet été, la Juventus serait déjà en quête d'un possible successeur. Dans cette optique, la direction turinoise aurait bougé ses pions pour Moise Kean, Mauro Icardi, Gabriel Jesus et Dusan Vlahovic.

Mécontent de la saison de la Juventus, Cristiano Ronaldo pense à faire ses valises cet été depuis plusieurs semaines. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, ses représentants ont même commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ. Alarmé par la situation de CR7 , le PSG pourrait profiter de l'occasion lors de ce mercato estival. Toutefois, Leonardo n'a pas l'intention de se jeter sur Cristiano Ronaldo tant qu'il ne sera pas fixé pour Kylian Mbappé, libre de tout contrat dans un an. De son côté, la Juventus se préparerait à tous les scénarios pour son numéro 7 et aurait même déjà commencé à sonder le marché.

Un chassé-croisé entre Cristiano Ronaldo et Icardi, ou Kean ?