Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ à 60M€ sur le point d'être réglé pour Pérez ?

Publié le 17 juillet 2021 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane se rapprocherait dangereusement d'un départ vers Manchester United. Et les derniers détails pourraient bien être en train d'être conclus.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Pour ne pas voir son numéro 5 partir librement et gratuitement, Florentino Pérez pourrait être contraint de le vendre lors de ce mercato estival s'il ne parvient pas à le prolonger très vite. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG, mais surtout à Manchester United.

Un accord contractuel entre Raphaël Varane et Manchester United ?