Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible retournement de situation avec Paul Pogba ?

Publié le 17 juillet 2021 à 18h30 par La rédaction

Le mercato du PSG se passe à merveille jusqu'à présent. Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos sont arrivés. Mais un premier échec pourrait bien arriver pour Leonardo avec Paul Pogba. Explications.

Depuis le début du mercato, le PSG drague Paul Pogba. Le milieu de terrain français coche toute les cases de la recrue parfaite : il comble les manques de l'effectif, il est expérimenté sans être vieillissant (28 ans) et surtout sa situation contractuelle permet de négocier un transfert à bas coût. Pogba est en effet lié à Manchester United jusqu'en 2022. Une prolongation ne semblait pas à l'ordre du jour, d'autant plus que le milieu de terrain sort de deux dernières saisons compliquées avec les Red Devils ( 4 buts et 6 passes décisives en 42 matchs de championnat). Mais le PSG doit se méfier de la concurrence : la Juventus resterait toujours intéressé par son ancien joueur et le Real Madrid garderait un oeil avisé sur le dossier. Ce feuilleton très mouvementé a connu une nouvelle révélation ce samedi.

Pogba boude le PSG...

Selon les informations de Rudy Galetti , Pogba aurait annoncé qu'il ne souhaitait pas rejoindre le PSG. Un véritable camouflet pour le club parisien, mais la confirmation d'une tendance tenace depuis plusieurs jours. Ce mercredi, on apprenait que l'entourage de Paul Pogba refusait que le joueur rejoigne le PSG.... puisqu'une majeure partie de sa famille préfère l'OM. Paris serait donc totalement exclu de la course à la signature de Pogba par le joueur lui-même. Ce refus serait alors un véritable coup dur pour les Franciliens. Le club de la capitale souhaitait faire de l'international français l'un des patrons de son milieu de terrain avec Marco Verratti et Georginio Wijnaldum. Les Parisiens pourraient alors désormais se tourner vers un plan B qui pourrait bien s'appeler Eduardo Camavinga.

... et regarde ailleurs ?

Toujours selon Rudy Galetti, le Français envisagerait deux options. La première serait de rester une saison de plus à Manchester United. Mais cela pourrait signifier un départ libre à la fin de la saison puisque si Manchester United a proposé une offre de prolongation fin juin, aucune réponse n'a été donnée par le joueur ou son agent. Pogba envisagerait également un départ vers un autre club, au premier lieu duquel un retour à la Juventus Turin, pour qui il a évolué entre 2012 et 2016. Le club italien n'aurait pour le moment pas formulé d'offre et d'autres pistes sont évoquées comme Manuel Locatelli ou Miralem Pjanic. La Vieille Dame pourra toujours tenter de récupérer son ancien milieu de terrain gratuitement l'été prochain, comme elle l'avait déjà fait il y a 9 ans.