Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dénouement imminent pour l'avenir de Raphaël Varane ?

Publié le 17 juillet 2021 à 17h00 par La rédaction

Voulant visiblement passer à autre chose, Raphaël Varane serait suivi par Manchester United. Le club anglais serait même proche de trouver un accord avec les représentants du champion du monde.

Après avoir perdu Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait perdre Raphaël Varane. Depuis plusieurs semaines désormais, le défenseur central français fait parler de lui au sujet de son avenir. Suivi de près par le PSG et Manchester United, Varane aurait refusé l’offre de prolongation offerte par Florentino Pérez. Et du côté du joueur, on aurait une préférence claire pour les Red Devils . Cela tombe bien, les négociations avanceraient bien entre le club anglais et le clan Varane.

Manchester United est proche d’un accord avec le clan Varane