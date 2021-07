Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez va devoir batailler pour ce successeur de Varane !

Publié le 17 juillet 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Jules Koundé, le club de la capitale ferait face à une grosse concurrence dans le dossier.

Dix ans après son arrivée au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait quitter le club de la capitale espagnole très prochainement pour prendre la direction de Manchester United. Ainsi, après avoir déjà perdu Sergio Ramos, parti libre au PSG une fois son contrat terminé, les Merengue risquent de n’avoir d’autre choix que de recruter pour reconstruire leur défense centrale. Dans cette optique, le Real Madrid est annoncé sur les traces de Jules Koundé. Mais le club madrilène est très loin d’être le seul à être séduit par ses bonnes performances au Séville FC.

Manchester United a déjà fait une offre pour Jules Koundé