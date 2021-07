Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La galère n'est pas terminée pour Laporta avec Griezmann !

Publié le 17 juillet 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone voudrait à tout prix se séparer d'Antoine Griezmann afin de prolonger le contrat de Lionel Messi. Un échange avec certains joueurs de l'Atlético a été évoqué par la presse espagnole, mais cette opération serait remise en cause.

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone traverse une crise importante. Le club catalan est dans le rouge au niveau financier, conséquence d’une gestion catastrophique. Elu en mars dernier, Joan Laporta tente de remettre le navire à flot, tout en essayant de constituer une équipe compétitive. Après avoir enregistré les arrivées de Sergio Agüero, d’Eric Garcia, d’Emerson Royal et de Memphis Depay, le FC Barcelone espère boucler la prolongation de Lionel Messi. « Le processus de renouvellement du contrat de Messi avance bien. Nous sommes tous très heureux. Tout le Barça, toute la Catalogne, tous les Catalans, tous les amoureux du football sont contents qu'il ait réussi à remporter la Copa America » avait confié le président Joan Laporta. Mais pour pouvoir acter cette signature, la formation blaugrana doit alléger sa masse salariale et se séparer de plusieurs joueurs. De nombreux gros salaires pourraient être poussés vers la sortie à l’instar d’Antoine Griezmann. Arrivé en Catalogne en 2019, l’international français pourrait être sacrifié afin de permettre à Messi de rester au FC Barcelone. Mais où pourrait donc atterrir Antoine Griezmann ? A en croire la presse espagnole, le champion du monde 2018 pourrait retourner à l’Atlético et évoluer, de nouveau, sous les ordres de Diego Simeone.

L'échange Saul Niguez / Griezmann se refroidit