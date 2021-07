Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale tombe à l'eau pour Griezmann !

Publié le 17 juillet 2021 à 14h00 par La rédaction

Alors que le feuilleton Antoine Griezmann bat toujours son plein à Barcelone, Joan Laporta aurait reçu une mauvaise nouvelle pour un possible échange avec l’Atlético de Madrid. Le club madrilène ne voudrait en aucun cas mettre Joao Félix dans l'opération.

La situation d’Antoine Griezmann au FC Barcelone semble préoccupante et Joan Laporta chercherait à se débarrasser du Français en l’échangeant, notamment pour régler le dossier Lionel Messi. L’attaquant tricolore serait disposé à quitter Barcelone et pourrait se retrouver dans un échange avec l’Atlético de Madrid, où il reviendrait chez lui. Cependant, si un possible échange entre Saul Niguez et Antoine Griezmann pourrait ravir tout le monde, l’Atlético de Madrid fermerait la porte à Joan Laporta pour une pépite de l’effectif madrilène.

Joao Felix ne sera pas dans l’échange