Mercato - PSG : Paul Pogba prêt à plomber les plans de Leonardo ?

Publié le 17 juillet 2021 à 14h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba pourrait rester à Manchester United la saison prochaine selon certaines sources proches du club anglais.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato » confiait Mino Raiola en décembre dernier. Et Paul Pogba pourrait bien rebondir au PSG. A la recherche d’un milieu de terrain, le club parisien aurait comme priorité de recruter le joueur de Manchester United et aurait entamé des discussions avec son agent. Mais à en croire la presse anglaise, rien n’est encore fait dans ce dossier Pogba.

Pogba prêt à rester à Manchester ?