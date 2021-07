Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Paul Pogba se précise pour Leonardo !

Publié le 16 juillet 2021 à 22h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Manchester United connait bien l'intérêt du PSG pour Paul Pogba. Dans cette optique, les Red Devils sont déjà en quête d'un successeur, et pensent à se tourner vers Houssem Aouar.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum au milieu de terrain, Leonardo est toujours à la recherche de renfort dans cette position. Totalement sous le charme de Paul Pogba, le directeur sportif du PSG s'active en coulisse pour le recruter lors de ce mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction de Manchester United a eu connaissance des intentions parisiennes. Dans cette optique, Ole Gunnar Solskjaer se prépare déjà au possible départ de Paul Pogba et songe à faire d'Houssem Aouar son digne héritier. Une information confirmée par ESPN .

Manchester United en pleine préparation du départ de Pogba ?