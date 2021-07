Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mourinho a tranché pour ce joueur du Barça !

Publié le 16 juillet 2021 à 21h30 par La rédaction

Alors que le dossier Lionel Messi doit encore être totalement réglé, Joan Laporta a de nombreux chantiers sur ce mercato estival et notamment ceux des indésirables du FC Barcelone. Le président du Barça a récemment reçu une mauvaise nouvelle dans le dossier Miralem Pjanic.

Malgré le fait que le dossier Lionel Messi avance de manière positive, le FC Barcelone et Joan Laporta sont loin d’avoir fini leur mercato estival. Si plusieurs arrivées sont déjà venues renforcer l’effectif de Ronald Koeman, les cas de plusieurs indésirables devraient être traités par Joan Laporta cet été. Miralem Pjanic, arrivé il y a un an au FC Barcelone semble déjà être considéré comme un échec, et la direction barcelonaise chercherait à lui trouver une porte de sortie. Si des offres seraient parvenues d’Italie, Joan Laporta a reçu une très mauvaise nouvelle pour le Bosniaque.

Mourinho ne veut pas de Pjanic