EXCLU - Mercato - OL : Deux géants européens arrivent sur Aouar !

Au cœur d’une bataille entre Arsenal et Tottenham, Houssem Aouar est également sur les tablettes de deux autres clubs anglais qui semblent vouloir venir se mêler à la bataille pour son transfert.

Le match Arsenal – Tottenham a commencé pour Houssem Aouar. Comme révélé par le10sport.com, les deux clubs londoniens s’affrontent en ce moment même, en coulisses, pour tenter de convaincre le milieu de terrain lyonnais et son entourage de venir. Les Gunners ont même un petit temps d’avance puisqu’ils ont déjà transmis une première offre de transfert. Inférieure à 20 millions d’euros, elle reste la seule à s’approcher de ce que réclame l’OL pour envisager une opération : Entre 20 et 25 millions d’euros.

Liverpool et Manchester United débarquent

Alertés par le pressing grandissant d’Arsenal et Tottenham, deux autres clubs anglais se mettent en ordre de marche pour Houssem Aouar. Il s’agit de Liverpool et de Manchester United. Après avoir perdu Georginio Wijnaldum (PSG), Liverpool a besoin d’un milieu de terrain créatif. Déjà positionné sur Houssem Aouar il y a deux ans, les Reds réactivent donc un dossier qui s’est endormi depuis l’arrivée du Covid.



Du côté de Manchester United, on commence à préparer le possible départ de Paul Pogba. L’intérêt du PSG se précise, et Mino Raiola fait le nécessaire pour faire avancer les discussions d’un transfert (avec Paris ou un autre club). Les dirigeants mancuniens travaillent donc à la possibilité d’un recrutement si le Français fait ses valises. Et à ce jour, Houssem Aouar fait partie des options étudiées.