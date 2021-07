Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce du clan Mbappé !

Publié le 16 juillet 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble toujours aussi incertain, son entourage annonce que les prochains jours s'annoncent décisifs

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : le temps presse. En effet, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, un départ libre sera possible dans un an. Une situation qui semble impensable, mais qui prend de l'ampleur puisque Kylian Mbappé ne paraît pas enclin à prolonger pour le moment, malgré le recrutement XXL du PSG qui a déjà attiré Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

«L'avenir de Mbappé entre dans des jours capitaux»