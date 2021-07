Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine recrue XXL déjà ciblée par Leonardo ?

Publié le 16 juillet 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Après un début de mercato estival très agité, le PSG n’en a pas encore terminé avec son recrutement, et Leonardo envisagerait désormais de faire venir un jeune profil talentueux au poste de latéral gauche pour concurrencer Juan Bernat. Théo Hernandez semble tout désigné…

Depuis le début du mercato estival, le PSG n’a pas chômé en bouclant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Un recrutement à la hauteur des grandes ambitions du club de la capitale, qui cherche également à dégraisser et après la vente de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen, Leonardo cherche plus que jamais à se séparer de Layvin Kurzawa. Mais qui sera le prochain latéral gauche du PSG ?

Théo Hernandez recruté pour concurrencer Bernat ?