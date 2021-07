Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OL : Vers un duel Arsenal - Tottenham pour Aouar ?

Publié le 15 juillet 2021 à 13h05 par Alexis Bernard

Courtisé par Arsenal et Tottenham, Houssem Aouar pourrait voir les deux clubs anglais se faire la guerre pour obtenir sa signature. Le duel se précise de jour en jour.

Courtisé en Italie, Houssem Aouar a finalement vu l’Angleterre devenir une destination de premier choix pour son futur. Le milieu de terrain lyonnais est en effet en excellente place sur les tablettes de deux clubs prêts à se battre pour le signer cet été. Comme révélé par le10sport.com , il s’agit d’Arsenal et Tottenham.

Arsenal a dégainé, Tottenham a plus d’argent

Arsenal a déjà transmis une offre, dont le montant n’a pas filtré. Mais selon nos sources, elle est inférieure à 20 millions d’euros, quand l’OL souhaite se rapprocher des 25 millions d’euros. Tottenham n’a pas encore dégainé mais les Spurs voient leur intérêt se préciser. S’ils ont un temps de retard sur les Gunners, ils ont néanmoins plus de moyens et la capacité d’offrir davantage. A l’heure actuelle, c’est un match Arsenal/Tottenham qui se prépare pour Aouar. Et si les Spurs dégainent, le dossier peut vite s’inverser.



De son côté, l’OL est vendeur. A contrecœur, notamment pour le nouveau coach Peter Bosz, qui adore Houssem Aouar. Un entraîneur qui rêve de garder ce chef d’orchestre possible de sa prochaine équipe. Mais la réalité économique est là. Et l’OL ne peut pas se permettre de ne pas vendre Aouar si une offre supérieure à 20 millions d’euros se présente.