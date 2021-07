Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Coutinho... Laporta a déjà tout prévu !

Publié le 17 juillet 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Pour pouvoir prolonger Lionel Messi, le Barça se doit d'alléger sa masse salariale et de vendre Antoine Griezmann. En plus du champion du monde français, Philippe Coutinho devrait également être sacrifié par Joan Laporta. Selon la presse espagnole, il serait vital pour les caisses catalanes de transférer les deux stars, et pas à n'importe quel prix.

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le Barça est dans une situation critique sur le plan financier. Alors qu'il voudrait absolument prolonger le contrat de Lionel Messi, Joan Laporta se doit d'alléger la masse salariale du club en amont pour pouvoir obtenir gain de cause. D'autant que la Liga impose un plafond salarial au président du FC Barcelone. Dans cette optique, le club catalan envisage de se débarrasser d'Antoine Griezmann lors de ce mercato estival car le Français a un salaire XXL. En effet, il serait impossible pour Joan Laporta de conserver à la fois Lionel Messi et Antoine Griezmann car il n'aurait pas les épaules suffisamment solides pour les payer tous les deux. Ainsi, le nouveau patron du Barça ne ménagerait pas ses efforts pour trouver un nouveau point de chute à Antoine Griezmann. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Joan Laporta négocierait actuellement avec l'Atlético pour un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez. Sachant que toutes les parties seraient disposées à boucler ce troc, le Barça et l'Atlético n'auraient plus qu'à se mettre d'accord sur les modalités.

Une économie de 100M€ en cas de départ de Griezmann et Coutinho ?

Ce samedi, Marca a apporté de nouvelles précisions de taille sur la situation financière du FC Barcelone. Et comme l'a indiqué le média espagnol, Joan Laporta se devrait d'agir vite pour rééquilibrer les comptes du club. En effet, le président du Barça aurait bel et bien la nécessité de se séparer d'Antoine Griezmann, mais il serait également dans l'obligation de se débarrasser de Philippe Coutinho. A en croire Marca , le départ de ces deux stars serait essentiel pour le FC Barcelone. Grâce à la vente de ces deux joueurs, le club catalan pourrait faire une économie d'un peu plus de 100M€ sur sa masse salariale. Toutefois, pour y parvenir et ne pas réaliser de pertes sur les transferts des deux hommes, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann ne devront pas être vendus à n'importe quel prix.

Griezmann et Coutinho vendus pour 116M€ au total ?