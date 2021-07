Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé redonne espoir à Leonardo et Al-Khelaïfi !

Publié le 17 juillet 2021 à 20h30 par T.M.

Du côté du PSG, on croise les doigts pour parvenir à un accord pour la prolongation de Kylian Mbappé. Et alors que l’attaquant de Mauricio Pochettino aurait fait savoir à sa direction qu’il ne signerait pas un nouveau contrat en l’état actuel, la réponse pourrait bien être différente dans les prochains mois.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue toujours autant de faire parler sur le marché des transferts. Actuellement, la question est de savoir s’il l’attaquant du PSG prolongera ou partira. A 22 ans, l’international français doit faire un énorme choix et sa réponse est attendue par tout le monde. Que choisira alors Mbappé ? Dernièrement, il était expliqué que le joueur de Mauricio Pochettino avait fait une terrible annonce à sa direction. Alors que Leonardo se démène depuis plusieurs mois pour prolonger l’ancien de l’AS Monaco, ce dernier aurait lâché qu’il ne prolongerait pas en l’état actuel. De quoi alors ouvrir la porte à un départ cet été ou l’été prochain quand il sera libre ? Pas forcément si l’on croit Frédéric Hermel, qui a dévoilé certaines indiscrétions de de dossier.

« Rien n’empêche Mbappé de prolonger avec le PSG en octobre… »

Ce samedi, dans sa chronique pour AS , Frédéric Hermel a rapporté une déclaration du clan Kylian Mbappé qui devrait visiblement faire plaisir au PSG. « La logique dit que chaque jour qui passe sans qu’il prolonge avec le PSG le rapproche un peu plus du club merengue. Nous sommes mi-juillet et l’absence de prolongation de l’attaquant français commence à provoquer un certain optimise chez les supporters madrilènes. Toutefois, je pense que nous nous trompons et qu’il faut relativiser. Car comme me l’a confié une personne proche de Mbappé, rien n’empêche Mbappé de prolonger avec le PSG en octobre, en décembre de cette année ou en février 2022. Il n’est pas obligé de prendre sa décision cette année avant la fermeture du marché et il peut parfaitement prendre son temps pour juger la compétitive de l’effectif qu’est en train de contrat le club de la capitale française », a assuré le journaliste. Rien ne serait donc perdu pour Kylian Mbappé, qui pourrait encore prolonger.

« La qualité du nouvel effectif apparait comme le meilleur atout du PSG »