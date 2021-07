Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cet attaquant de Serie A !

Publié le 17 juillet 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors que Lorenzo Insigne serait en désaccord avec le Napoli pour prolonger son contrat, le PSG suivrait de près la piste menant à l'attaquant italien. De son côté, Luciano Spalleti espère conserver son joueur.

Rien ne semble joué pour Leonardo dans le dossier Lorenzo Insigne. À Naples, le joueur de 30 ans ne parviendrait pas à trouver un accord avec son président, Aurelio De Laurentiis, pour une prolongation de contrat. D'après le Corriere dello Sport , Insigne aurait refusé une offre comprenant un salaire inférieur à 5M€. L'Italien voudrait lui une augmentation de ses émoluments et gérer personnellement ses droits à l’image. Alors que les négociations n'avanceraient pas, le président napolitain serait prêt à conserver Insigne jusqu’à l'expiration de son contrat en 2022. Pour le nouvel entraîneur des Gli Azzurri , Luciano Spalletti, la situation devrait cependant se régler dans les prochains jours entre Aurelio De Laurentiis et Lorenzo Insigne.

« Ce sont deux personnes fortes qui auront le temps de se regarder dans les yeux »