Mercato - Barcelone : La réponse tombe déjà pour Renato Sanches !

Publié le 19 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le nom de Renato Sanches revient du côté du FC Barcelone, le club catalan aurait visiblement déjà tranché pour le joueur du LOSC.

Après avoir recruté Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay, Joan Laporta veut encore renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Et l’entraîneur du FC Barcelone souhaiterait notamment attirer du monde au milieu de terrain. Alors que le renfort désiré aurait pu être Georginio Wijnaldum, celui-ci a préféré le PSG. Pour le Barça, il faut donc chercher ailleurs et cette quête pourrait mener du côté du LOSC. Selon les informations révélées par le10sport.com, en Catalogne, il est notamment question d’un intérêt pour Renato Sanches.

Le verdict est…