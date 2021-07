Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour cette priorité de Longoria ?

Publié le 19 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Du côté de Marseille, ils sont nombreux à attendre l'arrivée de Thiago Almada à l'OM. Et pour Pablo Longoria, la route pourrait bien se dégager.

Pablo Longoria avait promis 11 recrues pour l’OM, il en a pour l’instant amener 8. D’ici la fin du mercato estival, cela devrait donc encore bouger sur la Canebière et certains joueurs sont réclamés avec insistance par les supportes. C’est notamment le cas de Pol Lirola, pour qui le président de l’OM négocie actuellement avec la Fiorentina. Et il en est également de même pour Thiago Almada, grand espoir du football argentin, qui évolue aujourd’hui à Vélez Sarsfield. Et dans ce dossier, Longoria vient de recevoir une bonne nouvelle.

Les cartes sont rebattues ?