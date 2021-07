Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur le choix de William Saliba !

Publié le 18 juillet 2021 à 23h10 par T.M.

Cette saison, William Saliba évoluera donc à l’OM. Un choix totalement validé par son ancien formateur.

Après Leonardo Balerdi et Luan Peres, l’OM a donc accueillir un troisième défenseur central cet été. En effet, Pablo Longoria a réussi à trouver un accord avec Arsenal pour le prêt, sans option d’achat, de William Saliba. N’ayant pas vraiment l’occasion de s’exprimer chez les Gunners, le Français enchaine les prêts et après l’ASSE et l’OGC Nice, c’est donc à l’OM que Saliba va évoluer durant la saison qui arrive. Un choix qui serait le bon pour le joueur de 20 ans.

« Un très bon choix »