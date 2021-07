Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette précision importante dans le dossier Saliba !

Publié le 17 juillet 2021 à 5h45 par T.M.

C’est désormais officiel, William Saliba a été prêté à l’OM. Un prêt qui ne dispose pas d’option d’achat et pour cause…

Et de 8 pour l’OM ! Ce jeudi, le club phocéen a officialisé une nouvelle arrivée, celle de William Saliba. Après Leonardo Balerdi et Luan Peres, le Français vient encore renforcer la charnière centrale de Jorge Sampaoli. A 20 ans, le natif de Bondy est ainsi prêté, sans option d’achat par Arsenal, et découvrira un 3ème club en Ligue 1 après l’ASSE et l’OGC Nice. Malheureusement donc pour l’OM, il n’y aura pas de possibilité de conserver Saliba à la fin de la saison, faute d’option d’achat. Il faut dire que du côté des Gunners, on compterait encore et toujours le joueur formé à l’ASSE.

Saliba, l’avenir d’Arsenal ?