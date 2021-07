Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé son prochain Dimitri Payet !

Publié le 19 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l’OM qui reste d’ailleurs une option qu’il privilégie, Jérémie Boga pourrait bien être le nouveau Dimitri Payet du projet McCourt. Déjà de par son prix sur le marché…

Alors que l’OM a enchainé les renforts depuis le début du mercato estival avec Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under, Luan Peres et William Saliba, Pablo Longoria n’en a vraisemblablement pas terminé avec son recrutement. D’autres dossiers sont actuellement à l’étude, et notamment dans le secteur offensif où le président de l’OM tente un gros coup en Italie…

L’OM devra lâcher 30M€ pour Boga

La Provence a indiqué dimanche dans ses colonnes que l’OM envisageait toujours de recruter Jérémie Boga, l’ailier ivoirien de Sassuolo, un profil pour lequel le club de Serie A réclamerait entre 25 et 30M€ avant d’envisager un transfert cet été. En clair, l’OM devra lâcher la même somme que pour Dimitri Payet à l’époque de son retour au club (janvier 2017) pour attirer un profil similaire. Et Longoria part avec un avantage dans ce dossier, puisque le10sport.com vous a révélé en exclusivité que malgré ses nombreux courtisans, Boga privilégie l’option OM cet été.