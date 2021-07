Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est fixé pour Jérémie Boga !

Publié le 18 juillet 2021 à 10h10 par D.M.

Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, l'OM a coché le nom de Jérémie Boga pour renforcer le secteur offensif. Mais Sassuolo se montre gourmand dans ce dossier.

L’OM n’a pas fini son recrutement. Pablo Longoria voudrait continuer à renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli et notamment le secteur offensif. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club marseillais suit de près la situation de Jérémie Boga, sous contrat jusqu’en 2022 avec Sassuolo. Les dirigeants phocéens se sont entretenus à de nombreuses reprises avec son entourage afin d‘évoquer une possible arrivée à l’OM. Natif de Marseille, Boga ne reste pas insensible à l’intérêt de Pablo Longoria et aimerait bien retourner en France. Mais ce dossier s’annonce particulièrement complexe pour le dirigeant espagnol.

Sassuolo demande entre 25 et 30M€