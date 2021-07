Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un gros coup à jouer cet été !

Publié le 18 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Cet été, l’OM a déjà enregistré 8 renforts, mais Pablo Longoria ne compte pas en rester là. D’autres recrues sont attendues et certains gros coups s’offrent même aux Phocéens.

La liste des recrues estivales de l’OM est très longue. Pour réellement lancer le nouveau projet de Frank McCourt et offrir un effectif à la hauteur à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria n’a pas compté ses efforts. Ainsi, depuis l’ouverture du marché, Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba ont posé leurs valises à l’OM. Un recrutement XXL qui devrait encore se continuer, Longoria tablant sur 11 recrues estivales. Mais qui seront les prochains sur la liste ?

L’opportunité Boga !

Et du côté de l’OM, un nom revient souvent à l’occasion de ce mercato estival : Jérémie Boga. A 24 ans, l’Ivoirien plait à beaucoup, mais une arrivée sur la Canebière pourrait le tenter. Natif de Marseille, Boga serait très tenté par une arrivée à l’OM selon les informations du Phocéens. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria qui aurait fait une offre importante au joueur de Sassuolo, mais celle-ci n’aurait pas été suffisante. A voir si les Phocéens reverront leur proposition à la hausse.