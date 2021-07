Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle recrue de Sampaoli lâche une confidence…

Publié le 17 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM alors qu’il était très désiré par Jorge Sampaoli, Luan Peres confie pourtant que son transfert a mis beaucoup de temps à se concrétiser.

En plus des arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Willam Saliba, l’OM a officialisé ces derniers jours le recrutement de Luan Peres. Le défenseur central de 26 ans, arrivé en provenance de Santos pour 4,5M€, était désiré depuis un bon moment par Jorge Sampaoli. Mais l’OM a mis du temps à boucler le deal comme l’a lui-même indiqué Peres sur le site officiel du club marseillais.

« Ça a pris plus de temps que prévu… »