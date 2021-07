Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un obstacle à 1M€ pour le retour de Pol Lirola ?

Publié le 18 juillet 2021 à 21h30 par T.M.

Entre l’OM et la Fiorentina, les positions se rapprocheraient pour le transfert de Pol Lirola. Mais il resterait encore quelques divergences.

Alors que l’OM a déjà annoncé 8 recrues cet été, Pablo Longoria a toujours certaines priorités pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Et actuellement, l’objectif numéro 1 se nomme Pol Lirola. Prêté lors de la seconde partie de saison, l’Espagnol a convaincu les Phocéens de le conserver. Toutefois, Longoria n’a pas souhaité lever l’option d’achat de 12M€, préférant aller négocier avec la Fiorentina pour obtenir une réduction. Une mission compliquée pour le président de l’OM, qui se rapprocherait toutefois d’un accord avec la Viola pour le transfert de Lirola.

Plus qu’un petit écart à combler ?