Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà la prochaine vente du projet McCourt…

Publié le 19 juillet 2021 à 3h15 par La rédaction

Alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans de l’OM depuis plus de six mois, Nemanja Radonjic devrait être le prochain élément poussé vers la sortie par Pablo Longoria.

Recruté à l’été 2018 par l’OM pour 12M€, Nemanja Radonjic était considéré comme un espoir prometteur du projet McCourt en attaque. Finalement, le Serbe n’a jamais vraiment réussi à faire son trou, et il avait d’ailleurs été prêté ces six derniers mois au Hertha Berlin qui a décidé de ne pas faire jouer son option d’achat en fin de saison. Radonjic est donc de retour à l’OM, mais pas pour longtemps…

Radonjic proche de la sortie ?

Comme l’a annoncé L’Equipe dimanche, Radonjic devrait être le prochain joueur à quitter l’OM qui est toujours en quête de liquidités après avoir bouclé de nombreuses arrivées ces derniers jours. Pablo Longoria réclamerait environ 8M€ qui laisser filer l’international serbe, ciblé par Ludogorets mais également le Benfica Lisbonne.