Mercato - OM : Quelle doit être la prochaine priorité de Pablo Longoria ?

Publié le 18 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Lors de ce mercato, l’OM a déjà enregistré pas moins de 8 recrues. Mais Pablo Longoria ne compte pas en rester là. Quelle doit alors être la nouvelle priorité du président phocéen ?

Cet été marque le réel coup d’envoi du nouveau projet de Frank McCourt à l’OM. Et c’est Pablo Longoria qui est aux manettes. Le président phocéen se démène pour offrir un effectif qualitatif à Jorge Sampaoli afin de viser très haut cette saison. Et alors que Longoria avait promis pas moins de 11 recrues cet été, pour le moment, il tient ses promesses. En effet, jusqu’à présent, ce sont 8 joueurs qui se sont engagés avec l’OM, à savoir Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba.

A qui le tour ?

Du côté de l’OM, cela est toutefois pas encore terminé. Des joueurs sont toujours attendus et en coulisse, Pablo Longoria travaille sur de nombreux dossiers. C’est notamment le cas avec Pol Lirola, que les Phocéens souhaitent faire revenir, mais pour cela il faut trouver un accord avec la Fiorentina. De même, Cristian Pavon (Boca Juniors), Jérémie Boga (Sassuolo) et Thiago Almada (Vélez Sarsfield) sont également parmi les priorités de Longoria. Et d’autres noms circulent également sur la Canebière…



Alors, quelle doit être la prochaine priorité de Longoria ?