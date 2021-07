Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour le gros problème Coutinho ?

Publié le 19 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Au FC Barcelone, on cherche notamment à se débarrasser de Philippe Coutinho. Et pour y arriver, les Blaugrana auraient une idée en tête.

Afin d’acter la prolongation de Lionel Messi et enregistrer les différentes recrues estivales, le FC Barcelone doit diminuer sa masse salariale et opérer ainsi un grand ménage dans l’effectif de Ronald Koeman. Alors que cette opération a déjà commencé avec notamment les départs de Junior Firpo ou encore Konrad de la Fuente, Joan Laporta veut passer à la vitesse supérieure en se délestant de gros salaires à l’instar d’Antoine Griezmann ou encore Philippe Coutinho. Et si le Français semble se rapprocher d’un retour à l’Atlético de Madrid, pour ce qui est du Brésilien, la tâche semble plus compliquée.

Le plan du Barça !