Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Laporta avec Coutinho !

Publié le 18 juillet 2021 à 1h30 par A.D.

Pour rééquilibrer ses comptes et avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, le Barça voudrait à tout prix se débarrasser de Philippe Coutinho cet été. Toutefois, trouver un nouveau point de chute au milieu offensif brésilien serait mission impossible pour Joan Laporta.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Lionel Messi devrait prolonger avec le FC Barcelone. Toutefois, Joan Laporta serait contraint d'alléger la masse salariale du club pour se donner les moyens de rapatrier La Pulga . Surtout que la Liga lui impose un plafond salarial. Dans cette optique, le président du Barça serait déterminé à vendre Antoine Griezmann, mais également Philippe Coutinho. Toutefois, le FC Barcelone devrait avoir un mal fou à trouver un nouveau club à son milieu offensif brésilien.

La vente de Coutinho est mission impossible !