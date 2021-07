Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle condition révélée pour ce deal colossal avec Griezmann !

Publié le 17 juillet 2021 à 21h00 par A.D.

Pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone négocierait un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez avec l'Atlético. Mais pour cela, le joueur de Diego Simeone devra y mettre du sien.

Déterminé à prolonger Lionel Messi, Joan Laporta est contraint de sacrifier Antoine Griezmann pour se donner les moyens de ses ambitions. Dans cette optique, le président du FC Barcelone aurait ouvert les discussions avec l'Atlético pour une échange entre son numéro 7 et Saul Niguez. Et alors que les négociations seraient en bonne voie, Antoine Griezmann et Saul Niguez seraient dans l'obligation de baisser leur salaire pour que l'opération puisse être bouclée.

Saul Niguez doit baisser son salaire pour rejoindre le Barça