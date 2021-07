Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une grande décision pour cette pépite de Koeman !

Publié le 18 juillet 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors que Riqui Puig ferait l'objet de nombreuses convoitises à travers l'Europe, le FC Barcelone aurait fermé la porte à un départ de l'Espagnol.

Joan Laporta n'oublie pas ses pépites. Malgré un mercato mouvementé comprenant de nombreuses arrivées et un désir de dégraisser pour prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone compterait sur ses jeunes. Formé à la Masia, Riqui Puig est l’un des grands espoirs du Barça. Le joueur 21 ans n'a pourtant pas fait partie des premiers choix de Ronald Koeman et sort d'une saison compliquée. Alors qu'un départ du milieu de terrain avait été évoqué, Riqui Puig pourrait envisager son futur à Barcelone.

Le Barça compte sur Riqui Puig