Mercato - Barcelone : Énorme coup de froid dans le feuilleton Antoine Griezmann !

Publié le 18 juillet 2021 à 9h30 par H.G.

Alors qu’un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Niguez est évoqué avec insistance dans la presse ces derniers jours, le deal pourrait maintenant tomber à l’eau.

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a jamais réussi à devenir un élément indiscutable au sein du club catalan. En conséquence, dans un contexte où le club catalan doit absolument vendre pour réduire sa masse salariale et ainsi boucler la prolongation de Lionel Messi, l’international français pourrait être l’homme sacrifié par le Barça. De ce fait, depuis un peu plus d’une semaine, la presse espagnole avance un possible échange entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid qui impliquerait Antoine Griezmann et Saúl Niguez, ce dernier était sur le départ des Colchoneros . Cependant, si ce dossier semblait très chaud il y a encore quelques jours, il se serait maintenant considérablement refroidi.

