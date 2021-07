Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l'action pour Jérémie Boga !

Publié le 18 juillet 2021 à 9h10 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l'OM s'intéresse de près à la situation de Jérémie Boga. Les dirigeants marseillais se seraient entretenus à plusieurs reprises avec l'entourage du joueur.

Pablo Longoria n’est pas rassasié. Malgré l’arrivée de huit recrues sur la Canebière (Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba), le président de l’OM voudrait continuer à renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Comme indiqué par L’Equipe ce samedi, le dirigeant espagnol voudrait recruter un latéral droit, mais aussi un attaquant afin de pallier le possible départ de Dario Benedetto. Plusieurs options sont sur la table. Comme annoncé par la presse argentine, l’OM discute avec Boca Juniors pour Cristian Pavon. Par ailleurs, la formation phocéenne tente de recruter Jérémie Boga.

L'OM discute avec l'entourage de Boga