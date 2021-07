Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente à 25M€ est programmée !

Publié le 18 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM, Boubacar Kamara dispose d’un bon de sortie pour cet été. Et Pablo Longoria espère en tirer 25M€ avec son jeune milieu de terrain défensif…

Dès le mois d’avril dernier, Boubacar Kamara (21 ans) laissait entendre qu’il allait quitter l’OM cet été, d’autant qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec son club formateur : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », indiquait Kamara. Et la direction de l’OM a déjà fixé son tarif dans ce dossier…

L’OM s’attend à perdre Kamara

L’Equipe a indiqué samedi dans ses colonnes que la tendance était toujours à un départ de Boubacar Kamara cet été, même si une prolongation de contrat n’est pas totalement exclue en interne. Pablo Longoria réclamerait entre 20 et 25M€ pour laisser filer le jeune milieu défensif, qui figurerait toujours sur les tablettes du Milan AC et de l’AS Monaco. Mais ses prétendants ne sont pas encore passés à l’attaque…