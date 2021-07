Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un retournement de situation pour l'avenir de Braithwaite ?

Publié le 17 juillet 2021 à 17h10 par La rédaction

Alors qu'il serait annoncé sur le départ, Martin Braithwaite souhaiterait rester au FC Barcelone. Au sein du club, les dirigeants barcelonnais n'écarteraient pas la possibilité de conserver le Danois.

Joan Laporta veut dégraisser son effectif. Le FC Barcelone a déjà enregistré 4 nouveaux renforts cet été avec les recrutements de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay. Désormais, le club culé souhaiterait se débarrasser de ses nombreux indésirables. En proie à de nombreux problèmes financiers, le Barça chercherait à alléger sa masse salariale dans le but de finaliser la prolongation de Lionel Messi et enregistrer ses recrues pour la saison à venir. Un temps annoncé sur le départ, Martin Braithwaite pourrait finalement avoir une carte à jouer chez les Blaugrana ...

Le Barça prêt à conserver Braithwaite ?