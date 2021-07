Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point du Barça pour Antoine Griezmann !

Publié le 18 juillet 2021 à 8h30 par T.M.

Actuellement, ça négocie entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pour Antoine Griezmann. Mais l’issue serait visiblement encore loin d’être trouvée.

Entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann, le divorce serait imminent. En effet, devant réduire la masse salariale du club catalan, Joan Laporta souhaite se séparer du Français et de ses émoluments XXL. Après deux ans au Barça, le joueur de Ronald Koeman s’apprêterait donc à partir et c’est à l’Atlético de Madrid qu’il pourrait à nouveau poser ses valises. Ayant quitté les Colchoneros en 2019 pour le Camp Nou, Griezmann serait proche de revenir, notamment dans le cadre d’un échange avec Saul Niguez. Mais cela est compliqué et forcément, cela se répercute sur la finalisation de l’opération.

« Nous n'en sommes qu'au tout début »