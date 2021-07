Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de l’OM qui a conseillé Thauvin pour son avenir !

Publié le 18 juillet 2021 à 7h45 par T.M.

Arrivé au terme de son contrat à l’OM, Florian Thauvin a choisi de rejoindre le Mexique et les Tigres. Et concernant son choix, l’international français a pu compter sur de nombreux conseils.

Il y a quelques semaines, Florian Thauvin a surpris tout le monde. Confronté à un énorme choix pour son avenir, l’international français avait différentes options qui s’offraient à lui. Alors que l’OM souhaitait le prolonger et que certaines écuries européennes lui offraient un contrat, Thauvin a pris une décision bien différente. En effet, à 28 ans, il a imité André-Pierre Gignac et a rejoint son ancien coéquipier à l’OM en filant aux Tigres de Monterrey au Mexique. Et si le buteur français a pesé dans cette décision, il n’a pas été le seul à intervenir.

Le rôle de Benedetto !