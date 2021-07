Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos fait le forcing pour... Kylian Mbappé !

Publié le 18 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Tout juste arrivé au PSG, Sergio Ramos a déjà plusieurs fois pris position au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin 2022.

« Je veux gagner et je veux le meilleur à mes côtés, j'aimerais que Mbappé reste ici ». Au micro d' El Transistor , Sergio Ramos s'est rapidement exprimé au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022. Et le nouveau défenseur du PSG en avait également parlé en conférence de presse : « Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de prendre une décision personnelle. On est un grand club avec un projet magnifique. J'aime jouer avec les meilleurs donc j'aimerais qu'il reste. Bien sûr. Madrid est l'un des meilleurs clubs du monde. Sur le plan historique, le meilleur. Pour moi, les grands joueurs doivent passer par là. Mais maintenant, je le veux dans mon équipe. Je veux gagner et pour cela je veux que le meilleur soit à mes côtés ».

Ramos interpelle Mbappé