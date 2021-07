Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Griezmann parti pour durer ?

Publié le 18 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Sur le départ au FC Barcelone, Antoine Griezmann est annoncé de retour à l’Atlético de Madrid. Toutefois, il pourrait falloir se montrer patient avant l’officialisation de cette opération.

Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann ne devrait pas s’éterniser en Catalogne. N’ayant jamais réellement réussi à s’imposer avec les Blaugrana, le Français est actuellement poussé vers la sortie par sa direction, qui cherche à réduire sa masse salariale. Se délester des émoluments de Griezmann serait ainsi un grand bol d’air frais pour le Barça, qui négocierait actuellement avec l’Atlético de Madrid. Le champion du monde pourrait alors retrouver les Colchoneros, mais c’est encore loin d’être fait.

« Le mercato estival est long »