Mercato - Barcelone : Le Real Madrid vient jouer un mauvais tour à Laporta…

Publié le 18 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone rencontre quelques problèmes pour la prolongation d’Ilaix Moriba. Et l’ombre du Real Madrid pourrait bien planer au-dessus de ce dossier.

Durant le dernier exercice, certaines pépites se sont fait une place de choix au FC Barcelone au sein de l’effectif de Ronald Koeman. Cela a surtout été le cas de Pedri. Arrivé de Las Palmas, le milieu de terrain de seulement 18 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable au Barça. Et il n’a pas été le seul talent à se montrer en Catalogne. A 18 ans également, le milieu de terrain a bénéficié de la confiance de Koeman et lui a bien rendu sur le terrain. Mais actuellement, le cas Ilaix Moriba fait énormément parler du côté des Blaugrana.

Le Real Madrid, la cause des problèmes ?