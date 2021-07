Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros obstacle pourrait encore chambouler le dossier Varane !

Publié le 19 juillet 2021 à 17h10 par B.C.

Alors que Manchester United est annoncé comme le grand favori pour accueillir Raphaël Varane, le club anglais doit trouver un moyen de financer la venue du défenseur français.

À 28 ans, Raphaël Varane est à un tournant de sa carrière. Le défenseur tricolore est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022 et doit prendre une décision déterminante. Florentino Pérez souhaite en effet prolonger le bail de son joueur pour éviter de le laisser partir libre l’année prochaine. Si aucun accord n’est trouvé rapidement, le Real Madrid pourrait ainsi chercher à vendre Varane dès cet été, un scénario qui semble proche de se réaliser. En effet, Raphaël Varane ne serait pas très emballé à l’idée de renouveler son contrat et serait prêt à rejoindre Manchester United, déterminé à s’attacher les services du champion du monde tricolore. Selon certaines sources, un accord aurait d’ailleurs été trouvé entre le joueur et le club mancunien, mais un gros obstacle reste à régler.

Un problème financier dans le dossier Varane ?