Mercato - Barcelone : Une énorme bombe est lâchée pour l’opération Griezmann !

Publié le 19 juillet 2021 à 16h30 par T.M.

Souhaitant se délester d’Antoine Griezmann et de son salaire XXL, le FC Barcelone négociait dernièrement avec l’Atlético de Madrid afin notamment de réaliser un échange avec Saul Niguez. Finalement, l’opération ne se fera pas. Explications.

Alors que le FC Barcelone aurait trouvé un accord pour le prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta ne peut pas encore officialiser cela, ni même enregistrer ses recrues estivales. La raison ? Le plafond salarial imposé par la Liga. Pour remédier à cela, le Barça doit donc réduire drastiquement sa masse salariale et ainsi opérer un énorme ménage. Et pour faciliter cette tâche, l’objectif est notamment de se délester de certains gros salaires à l’instar de Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, mais aussi et surtout Antoine Griezmann. Après deux ans compliqués en Catalogne, le Français, pourtant sous contrat jusqu’en 2024, est poussé vers la sortie par le Barça. Mais il faut encore trouver preneur et dernièrement, c’est du côté de l’Atlético de Madrid que tout le monde regardait. Après avoir quitté les Colchoneros et l’effectif de Diego Simeone en 2019, Griezmann pourrait donc faire son grand retour dans la capitale espagnole. De l’autre côté des Pyrénées, ce dossier a ainsi fait énormément parler puisqu’il pourrait occasionner une grosse opération, à savoir un échange avec Saul Niguez.

Dossier classé !