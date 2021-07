Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une décision radicale pour Antoine Griezmann !

Publié le 19 juillet 2021 à 9h30 par T.M.

Ces derniers jours, en Espagne, ça s’est emballé à propos d’un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez. Une énorme opération à laquelle on ne devrait pas assister. Explications.

Afin de libérer de la place dans sa masse salariale, le FC Barcelone veut notamment se séparer d’Antoine Griezmann. Reste encore à trouver preneur et il semblait identifié avec l’Atlético de Madrid. Chez les Colchoneros, Diego Simeone aurait visiblement validé un retour du Français et pour satisfaire tout le monde, les deux clubs auraient notamment commencé négocié sur la base d’un échange entre Griezmann et Saul Niguez. Toutefois, ces dernières heures, cette opération colossale s’était refroidie et visiblement, à en croire les informations de Ok Diario , elle ne serait désormais plus d’actualité.

Tout est chamboulé !

Alors qu’un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez aurait donc pu convenir à tout le monde, le FC Barcelone ne s’y retrouverait finalement pas. En effet, comme l’explique le média ibérique, Joan Laporta devrait refuser cette possibilité pour différentes raisons. La première, le Barça ne serait pas convaincu par le niveau du joueur de Diego Simeone après des derniers mois décevants. La deuxième serait d’ordre économique. Les Blaugrana voudraient en effet récupérer plutôt un gros chèque grâce à Griezmann et le Barça estimerait de plus que son joueur aurait déjà un accord avec les Colchoneros. Le club catalan ne voudrait alors pas rendre les choses faciles à son adversaire direct. A voir maintenant qui gagnera ce bras de fer…