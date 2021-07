Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça retient son souffle pour Antoine Griezmann !

Publié le 19 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone semble être déterminé à l’idée de se séparer d’Antoine Griezmann, son retour à l’Atletico de Madrid ne serait pas encore acté.

En raison du plafond salarial instauré en Liga, le FC Barcelone est contraint de considérablement dégraisser son effectif dans le simple but de pouvoir enregistrer ses recrues estivales dès le coup d’envoi du championnat d’une part et pour finaliser le renouvellement du contrat de Lionel Messi qui a expiré le 30 juin dernier d’une autre. Antoine Griezmann pourrait être l’un des grands sacrifiés, d’autant plus que le nouveau président Joan Laporta élu le 7 mars dernier n’a jamais ouvertement parlé d’un avenir avec Griezmann au Barça . Un départ pour la Premier League et Manchester City a été évoqué dans la presse. Cependant, c’est plutôt vers l’Atletico de Madrid que Griezmann se dirigerait.

Pour Griezmann, ce n’est pas encore terminé…